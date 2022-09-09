Стокгольм, , 11:00 — REGNUM Партия Социал-демократов официально подает заявление в Полицию Швеции после того, как некоторых городах страны были расклеены очерняющие их плакаты в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщил телеканал SVT.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Плакаты со словами «Соцдемы продают оружие диктатурам» и «Соцдемы выплачивают компенсации насильникам» появились в нескольких местах в городе Энчёпинг.

«Для нас это становится проблемой, когда люди читают вот это все, особенно те, кто голосует впервые», — заявил телеканалу Матс Кейсер, председатель Социал-демократов в Энчёпинге.

Редакции SVT в Уппсале удалось связаться с человеком, который утверждает, что стоит за кампанией по очернению правящей партии Швеции.

«Цель состоит в том, чтобы Социал-демократы получили меньше голосов», — сказал он, добавив, что он не ассоциирует себя ни с какой партией или какой-либо организацией.

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