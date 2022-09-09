Москва, 9 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Свыше 42 тыс. наблюдателей направила в регионы РФ, в которых 9 сентября началось голосование на выборах разных уровней, партия «Единая Россия». Об этом 9 сентября рассказал заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Марина Каширская ИА REGNUM Наблюдатели

«Сегодня началось голосование в тех регионах, где оно продлится три дня. «Единая Россия» направила более 42 тыс. наблюдателей на избирательные участки. Они будут работать на почти 19 тыс. УИК», — приводит его слова пресс-служба партии.

Также Перминов уточнил, что «Единая Россия» провела обучение для наблюдателей, которые в ходе выборного процесса будут следить выдачей бюллетеней, ходом выездного голосования, подсчетом голосов, а также реагировать на различные ситуации на избирательных участках.

При этом информация от наблюдателей станет поступать в специально созданный партией модуль «Наблюдатель» и федеральный ситуационный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что до конца 2022 года президент России Владимир Путин выступит со своим посланием к Федеральному собранию.