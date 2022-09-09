Стокгольм, 9 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Чтобы сдержать рост счетов за электроэнергию, правительство Швеции хочет, чтобы государство могло предлагать кредиты компаниям, торгующим электроэнергией, чтобы они, в свою очередь, могли предоставлять планы рассрочки для домашних хозяйств и компаний, которые переживают тяжелые времена. Об этом на пресс-конференции объявил министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, сообщает новостная служба TT.

Government.se Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

Планы рассрочки для клиентов, которым трудно оплатить весь счет за электроэнергию напрямую, должны быть введены в действие не позднее ноября.

«Мы видим, что такая мера необходима в данной ситуации, потому что конечным последствием для тех, кто не может оплатить счет за электроэнергию, обычно является отключение электричества», — подчеркнул профильный министр.

Дамберг заявил, что внимание правительства Швеции сосредоточено на снижении цен и затрат на электроэнергию.

«Мы работаем над тем, чтобы меры по защите от высоких могли быть реализованы как можно скорее. Это еще одна дополнительная мера по созданию дополнительных гарантий для людей, чтобы пережить эту зиму», — добавил он.