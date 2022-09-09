Москва, , 10:55 — REGNUM Нынешняя политика США, несомненно, отразится на сферах экономики и торговли этой страны, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Парламентарий рассказал, что принимал участие во встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу. По его словам, Володин в отношении незаконного визита спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань высказал приверженность принципу «одного Китая», а Ли Чжаньшу в свою очередь выразил поддержку специальной военной операции.

«Китайские коллеги отметили, что США ведут тактику «нарезания салями» — когда мелкими шагами, постепенно сдвигается красная линия (линия баланса). Разделяю мнение и считаю, что, продолжая подобную политику американцы в качестве бумеранга, вероятнее всего, получат «салями» в сферах экономики и торговли, в том числе энергоресурсами», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ли Чжаньшу заявил, что парламентарии Китая активизируют работу с коллегами из России.

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