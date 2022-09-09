Москва, 9 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Нынешняя политика США, несомненно, отразится на сферах экономики и торговли этой страны, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Парламентарий рассказал, что принимал участие во встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу. По его словам, Володин в отношении незаконного визита спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань высказал приверженность принципу «одного Китая», а Ли Чжаньшу в свою очередь выразил поддержку специальной военной операции.

«Китайские коллеги отметили, что США ведут тактику «нарезания салями» — когда мелкими шагами, постепенно сдвигается красная линия (линия баланса). Разделяю мнение и считаю, что, продолжая подобную политику американцы в качестве бумеранга, вероятнее всего, получат «салями» в сферах экономики и торговли, в том числе энергоресурсами», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ли Чжаньшу заявил, что парламентарии Китая активизируют работу с коллегами из России.