Красногорск, , 10:55 — REGNUM В Московской области водителей автомобилей призвали быть осторожными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД из-за заморозках в некоторых районах, сообщили 9 сентября в пресс-службе регионального Минтранса.

Заморозки setarka

Синоптики в выходные дни (10 и 11 сентября) в ночные часы прогнозируют небольшие заморозки ночью в некоторых округах Подмосковья.

В выходные дни в Подмосковье в низинах и на мостах возможны заморозки до — 2 °C. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и включать фары в дневное и ночное время суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской, Новгородской, Костромской, Калужской и Саратовской областях в выходные температура ночью опустится до −2 °C.

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