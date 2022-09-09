Стокгольм, 9 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Согласно статистике Полиции Швеции, до сих пор произошло меньше преступлений, связанных с выборами, чем в предыдущий электоральный цикл 2018 года. Об этом 9 сентября сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

«По некоторым преступлениям мы видим более низкий уровень их совершения или уровень, который соответствует уровню на прошлых выборах», — говорится в пресс-релизе Йонаса Хайсинга, отвечающего за работу Полиции Швеции в деле проведения выборов.

Однако количество случаев вандализма значительно увеличилось с первой половины августа, что совпадает со временем установки шатров партий и плакатов для голосования. Обычно речь идет о сорванных предвыборных плакатах или вандализме по отношению к палаткам и шатрам политических партий. Как отметил Хайсинг, рост был ожидаемым.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся через два дня, 11 сентября.