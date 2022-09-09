Пыталово, Псковская область, , 11:01 — REGNUM Двое граждан б. УССР задержаны пограничными службами России на границе Псковской области, из Латвии они пытались перевезти в РФ крупную партию синтетического наркотика, сообщили 9 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Служебные собаки Марина Каширская © ИА REGNUM

Злоумышленники были задержаны в пункте пропуска через государственную границу РФ «Убылинка».

«Пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств», — говорится в сообщении.

В бензобаках двух автомобилей под управлением граждан б. УССР были обнаружены тайники с 57 кг синтетического наркотика. После чего водители были задержаны, а по факту контрабанды запрещенных веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.

В случае, если вина подозреваемых в суде будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.