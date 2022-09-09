Москва, 9 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Футболисты московского «Торпедо» Алексей Шумских и Алексей Померко перешли в тульский «Арсенал». Об этом 9 сентября сообщает пресс‑служба Первой Лиги.

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Ранее «Торпедо» объявило о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию с защитником Шумских и полузащитником Померко. Оба игрока вместе с командой выиграли первенство ФНЛ (сейчас — Первая лига) сезона 2021/22.

«Арсенал» в настоящее время занимает шестое место после восьми туров в таблице Первой лиги. На счету команды 13 очков. «Торпедо» с одним очком идёт на 15-м месте в премьер-лиге.