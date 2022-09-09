Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Когда премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в одном из многочисленных предвыборных интервью, что она не хочет видеть «Сомалитаунов» в Швеции, социал-демократ Саида Хусейн Моге покинула партию. Теперь телеканал SVT сообщил, что политик снова поддерживает лидера партии и готова за нее проголосовать.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna. se

Реабилитации Андерссон в глазах Моге сумела добиться после того, как она объяснилась с ней на дебатах с лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном в ночь на 8 сентября. Теперь Моге говорит, что она снова поддерживает премьер-министра страны.

«Я очень рада, что мне удалось задать вопрос непосредственно премьер-министру Швеции и что мы поговорили после эфира. Премьер-министр Швеции заслуживает моего голоса и моего уважения», — написала политик на странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что выборы в Швеции состоятся через два дня, 11 сентября.

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