Алеппо, Сирия, , 10:56 — REGNUM Многоэтажное жилое строение обрушилось в районе Аль-Фарадус на севере сирийского города Алеппо. Об этом 9 сентября сообщает SANA со ссылкой на заявление местных властей.

Алеппо Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, инцидент произошёл вечером 8 сентября. По предварительным данным, жертвами инцидента стали как минимум 13 человек: спасатели извлекли из-под завалов тела семерых взрослых людей и шестерых детей.

Отмечается, что под завалами ещё могут оставаться выжившие. Спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, причиной обрушения стало аварийное состояние здания, пострадавшего в ходе боевых действий за город Алеппо.