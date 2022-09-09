Алеппо, Сирия, 9 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Многоэтажное жилое строение обрушилось в районе Аль-Фарадус на севере сирийского города Алеппо. Об этом 9 сентября сообщает SANA со ссылкой на заявление местных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

По последним данным, инцидент произошёл вечером 8 сентября. По предварительным данным, жертвами инцидента стали как минимум 13 человек: спасатели извлекли из-под завалов тела семерых взрослых людей и шестерых детей.

Отмечается, что под завалами ещё могут оставаться выжившие. Спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, причиной обрушения стало аварийное состояние здания, пострадавшего в ходе боевых действий за город Алеппо.