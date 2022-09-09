В Волгограде губернатор напомнил экономистам о «прекрасной маркизе»
Волгоград, 9 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Не позволит «почивать на лаврах» чиновникам и представителям бизнес-сообщества губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Это заявление он сделал на совещании об итогах социально-экономического развития региона в первом полугодии 2022 года, сообщает пресс-служба администрации области.
Участник встречи, порядка 200 человек, обсудили уже сделанные успехи и задачи на среднесрочный период. По словам Андрея Бочарова, результаты первого полугодия показывают рост практически всех основных макроэкономических показателей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и даже доковидного периода.
С 2014 года в региональной промышленности реализовано 106 инвестпроектов на общую сумму более 255 млрд рублей. В 2022 году планируется завершить ещё 22 проекта общей стоимостью свыше 56 млрд рублей.