Волгоград, 9 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Не позволит «почивать на лаврах» чиновникам и представителям бизнес-сообщества губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Это заявление он сделал на совещании об итогах социально-экономического развития региона в первом полугодии 2022 года, сообщает пресс-служба администрации области.

Https://www.volgograd.ru Андрей Бочаров

Участник встречи, порядка 200 человек, обсудили уже сделанные успехи и задачи на среднесрочный период. По словам Андрея Бочарова, результаты первого полугодия показывают рост практически всех основных макроэкономических показателей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и даже доковидного периода.

«Исходя из ваших докладов, в адрес экономики Волгоградской области звучит только одно — всё хорошо. Как в песне Утёсова «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Но это же абсолютно не так. Неужели вы сами в это верите и не видите новые риски, которые есть у нас? У нас не всё хорошо. Причём по многим направлениям. И мы с вами обязаны это видеть, понимать, отдавать своим решениям и действиям отчёт и принимать меры по купированию проблем и решению задач дальнейшего развития. Я вам не позволю спокойно почивать на созданных вами же лаврах. Надо спорить, надо быть готовым подвергаться критике. Надо брать ответственность, высекать из себя и из подчиненных искру, если ты во власти. Не надо ждать, — извините, надо включать собственные мозги, полученный опыт и созидать. Упущенное время не вернешь», — сказал губернатор.

С 2014 года в региональной промышленности реализовано 106 инвестпроектов на общую сумму более 255 млрд рублей. В 2022 году планируется завершить ещё 22 проекта общей стоимостью свыше 56 млрд рублей.