Стокгольм, , 10:53 — REGNUM Шведские потребители электроэнергии страдают от высоких цен на электроэнергию, а в то же время экспорт электроэнергии из Швеции в Германию приносит миллиардные доходы принадлежащей норвежцам компании Baltic Cable, которая только в текущем году получила три миллиарда крон (300 млн долларов США) в качестве чистого дохода. Об этом 9 сентября сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

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Безудержные цены на рынке энергоносителей сильно бьют по шведским домохозяйствам и предприятиям. Наибольшую цену платят потребители на юге Швеции, которые проживают в энергорегионе 4.

В то же время Швеция уже стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе. Помимо прочего, шведская электроэнергия отправляется в Германию по морскому кабелю, принадлежащему Baltic Cable. Поскольку на юге Швеции не хватает производства электроэнергии, а мощность передачи с севера ограничена, экспорт способствует еще большему росту цен на юге Швеции.

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