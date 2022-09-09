Москва, , 10:53 — REGNUM С 8 сентября 2022 года компания — оператор сервиса доставки заказов Delivery Club — ООО «Деливери Клаб» стала частью бизнес-портфеля «Яндекса». При этом контрольная доля актива у ООО «Яндекс», а несущественная часть — в собственности ООО «ГИС Технологии» из дивизиона этой же группы, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

В выписке ЕГРЮЛ в качестве директора числится всё тот же Гюванч Донмез, назначенный в апреле 2021 года. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год выручка ООО «Деливери Клаб» составила 13 млрд рублей при чистом убытке — 7,1 млрд рублей. Чистый убыток также был получен в 2020, 2019 годах.

Напомним, в конце августа 2022 года ФАС России одобрила ходатайства компаний «Яндекс» и VK о продаже сервиса Delivery Club. В сообщении ФАС уточнялось, что одобрение выдано с предписаниями, направленными на сохранение конкуренции в соответствующих сегментах рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Яндекс» корнями уходит в офшор, прописанный в Нидерландах. По последним открытым данным, бенефициаром группы был олигарх Аркадий Волож и его семейный траст. Для себя и семьи Волож оформил паспорта Мальты.

В России к компаниям дивизиона «Яндекса» уже несколько лет есть многочисленные претензии, в том числе к «Яндекс. Такси», которое становится частым адресатом предписаний Роспотребнадзора.

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