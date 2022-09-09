Стокгольм, 9 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В ночь на 9 сентября лидеры восьми парламентских партий Швеции в последний раз подошли к барьеру на дебатах, организованных телеканалом TV4.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

В ходе дебатов партийные лидеры пообещали нарастить инвестиции в наилучшие решения для частных финансов домохозяйств. В частности, премьер-министр страны Магдалена Андерссон (Социал-демократы) пообещала, что никто не должен быть оставлен в беде, а лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) обвинил правительство в отсутствии конкретных решений.

Лидер Шведских демократов Эбба Буш от себя сказала, что высокие цены на электроэнергию в Швеции являются результатом ошибок действующего правительства, что поддержал лидер Либералов Йохан Персон.

Вечерние дебаты на TV4 начались с разговоров о надвигающейся рецессии, высоких цен на электроэнергию и продукты питания, а также опасений по поводу растущей инфляции. Прозвучало много обещаний о продолжении финансовой поддержки домохозяйств в будущем.