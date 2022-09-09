Париж, , 10:48 — REGNUM Несколько французских политических деятелей почтили память королевы Елизаветы II, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На следующий день после смерти королевы Елизаветы II различные французские политические лидеры почтили память королевы, начиная с президента Франции Эммануэля Макрона.

«Французский народ в трауре», — заявил Эммануэль Макрон, обращаясь к Его Величеству королю Карлу III, к королевской семье, к правительству Его Величества и к британскому народу.

Тем временем бывший президент Франции Франсуа Олланд почтил память британской королевы, назвав Елизfвету II «исключительной личностью».

Другой экс-президент Франции Николя Саркози восхваляет «исключительного государя», который «посвятил свою жизнь стране и британскому народу». Бывший глава французского государства запомнит «её улыбку, полную доброты и игривости», а также «восхитительный британский юмор».

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выразила соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании.

«Она была и останется образцом мужества и эталоном для нескольких поколений», — настаивает глава правительства Франции.

Деятели Нового популярного экологического и социального союза (Nupes), приветствуя королеву, дистанцируются от британской политической системы.

«Мы не будем говорить «да здравствует королева», но чувствуем искреннюю печаль», — говорит Фабьен Руссель.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции на ступенях Елисейского дворца разместили флаг Великобритании в память о королеве Елизавете II.

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