Париж, 9 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Несколько французских политических деятелей почтили память королевы Елизаветы II, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

На следующий день после смерти королевы Елизаветы II различные французские политические лидеры почтили память королевы, начиная с президента Франции Эммануэля Макрона.

«Французский народ в трауре», — заявил Эммануэль Макрон, обращаясь к Его Величеству королю Карлу III, к королевской семье, к правительству Его Величества и к британскому народу.

Тем временем бывший президент Франции Франсуа Олланд почтил память британской королевы, назвав Елизfвету II «исключительной личностью».

Другой экс-президент Франции Николя Саркози восхваляет «исключительного государя», который «посвятил свою жизнь стране и британскому народу». Бывший глава французского государства запомнит «её улыбку, полную доброты и игривости», а также «восхитительный британский юмор».

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выразила соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании.

«Она была и останется образцом мужества и эталоном для нескольких поколений», — настаивает глава правительства Франции.

Деятели Нового популярного экологического и социального союза (Nupes), приветствуя королеву, дистанцируются от британской политической системы.

«Мы не будем говорить «да здравствует королева», но чувствуем искреннюю печаль», — говорит Фабьен Руссель.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции на ступенях Елисейского дворца разместили флаг Великобритании в память о королеве Елизавете II.

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