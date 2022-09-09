Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM В Свердловской области власти ликвидировали оперштаб по борьбе с COVID-19. Такое распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Признать утратившим силу распоряжение правительства Свердловской области о создании оперативного штаба», — приводит цитату Накануне. Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, оперштаб был создан 18 марта 2020 года. А в конце марта того же года в регионе ввели жёсткие коронавирусные ограничения.

Однако затем основную часть ограничений вернули. Правда, осенью 2021 года в регионе ввели посещение общественных мест по QR-кодам, выдававшимся лицам, прошедшим вакцинацию от ковида, но затем все ограничения сошли на нет. А затем в Свердловской области отменили масочный режим.