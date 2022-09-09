Москва, 9 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмиралаОлега Голубева корабли арктической группировки Северного флота, совершили комплексное учение по противолодочной обороне в восточных районах Карского моря вблизи трассы Северного морского пути. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru БПК Северного флота «Адмирал Левченко»

Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» провёл мероприятия по поиску подводных лодок, а также отработал приёмы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

В ходе учения была применена противолодочная авиация, которая работала во взаимодействии с корабельными противолодочными комплексами в арктических широтах. Экипаж вертолёта Ка-27 осуществил поиск подводных объектов с постановкой гидроакустических буёв, а также с использованием опускаемой гидроакустической станции.

Кроме того, экипаж противолодочного корабля «Адмирал Левченко» выполнил практические стрельбы реактивными бомбомётными установками. Помимо этого было отработано применение торпедного и ракето-торпедного вооружения по имитированной подводной цели электронными пусками.

«В составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Александр Отраковский», большой морской танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир». В районах, близких к трассе Северного морского пути, корабли и суда арктической группировки Северного флота проводят ряд учений, направленных на обеспечение безопасности морской и экономической деятельности России в Арктике и организации обороны арктических островных территорий», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева провели комплексные учения по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в Карском море вблизи трассы Северного морского пути. Учения прошли в сложных погодных условиях

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