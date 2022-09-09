Стокгольм, , 10:49 — REGNUM Король Швеции Карл XVI Густав выступил с официальными комментариями в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом можно прочитать на сайте Королевского дома Швеции.

Король Швеции Карл XVI Густав в 2018 году Bengt Nyman

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«Она всегда была хорошим другом моей семьи и связующим звеном в нашей общей семейной истории», — говорится в заявлении короля на сайте монаршего дома.

Шведская королевская семья с грустью восприняла поздним вечером 8 сентября известие о кончине королевы Елизаветы II. Королевская семья Швеции связана с королевской семьей Великобритании через королеву Викторию, которая приходилась прабабушкой королю Карлу XVI Густаву.

«Королева служила своим странам и Содружеству с выдающейся преданностью и чувством долга. Она постоянно присутствовала не только в британском обществе, но и за рубежом», — говорится в заявлении Карла XVI Густава.

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