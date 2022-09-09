Берлин, 9 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Германия может столкнуться с «обвальной рецессией» предстоящей зимой, и это будет хуже кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом заявил заместитель председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман, сообщает 9 сентября газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Замглавы крупнейшей оппозиционной партии Германии полагает, что грядущий кризис многие компании не переживут, при этом у федерального правительства нет последовательной концепции контроля над кризисом. Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, заявил Линнеман, должен перечислить конкретные действия для поддержки малого и среднего бизнеса.

«Эта рецессия будет хуже, чем во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку сейчас затронуто сердце немецкой экономики — промышленный малый и средний бизнес», — подчеркнул Линнеман.

В августе инфляция в Германии ускорилась до 7,9% в годовом исчислении. Такие данные приводит Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ХДС Фридрих Мерц ранее заявил об угрозе перебоев с электроснабжением в Германии.

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