Вашингтон, 9 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Рассекречивание США разведывательных данных о спецоперации России на территории б. УССР оказалось очень эффективным. Эта практика может быть продолжена, однако в качестве «исключения, а не как правило». Об этом в ходе выступления на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, сообщает издание Defense One.

LBJ Library Папка с докладными записками ЦРУ

«Решения рассекретить разведданные всегда являются очень трудными, но я думаю, что когда президент [США Джо] Байден принял решение очень осторожно и очень выборочно обнародовать некоторые из наших секретов, это сыграло очень эффективную роль в последние шесть месяцев», — пояснил глава ЦРУ.

По его словам, обнародование Вашингтоном некоторых разведданных позволило предотвратить «организацию ложных провокаций» в преддверии начала российской спецоперации.

При этом директор ведомства отметил, что нельзя относиться к разведданным легкомысленно, поскольку в этом случае можно потерять к ним доступ. Также, по словам Бернса, в подобных действиях нужно быть крайне осторожными.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты предоставляли киевскому режиму разведданные для обстрелов ВСУ Донбасса с применением американских систем залпового огня HIMARS. Она подчеркнула, что Вашингтон не только предоставил необходимые разведсведения, но и негласно откомандировал инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться из поставленного США вооружения.

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