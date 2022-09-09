Тамбов, 9 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Свой голос на выборах главы Тамбовской области отдал врио главы администрации региона Максим Егоров. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации Тамбовской области Максим Егоров

«Проголосовать — долг каждого гражданина Российской Федерации. Сегодня я пришел на избирательный участок максимально рано, так как впереди плотный рабочий день: предстоит много мероприятий, в частности, рабочая поездка в город Кирсанов и Гавриловский район», — сказал он во время голосования.

При этом врио главы региона, пришедший на голосование с супругой и сыном, отметил, что, по его мнению, родители должны подавать детям пример гражданского поведения и младшее поколение должно знать, в каком обществе оно живёт.

«Убеждён, что настоящего гражданина и патриота можно воспитать только одним способом: личным примером. Поэтому уверен, всем родителям стоило бы взять своих детей на избирательные участки», — добавил Егоров.

Напомним, 9, 10 и 11 сентября 2022 года в регионе проходят досрочные выборы главы Тамбовской области, дополнительные выборы депутата Тамбовской областной Думы и дополнительные выборы в Тамбовскую городскую Думу.