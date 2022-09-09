Кишинёв, 9 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В правительстве Молдавии в конце месяца планируется провести ряд кадровых перестановок. Об этом в эфире телеканала TV8 сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

«У нас больше областей, где больше неудовлетворенности или где дела могли бы двигаться быстрее, но у нас также есть области, где есть люди, которые лучше подходят для других функций», — сказала Гаврилица.

Она подчеркнула, что смена членов правительства будет производиться не по причине того, что кто-то оказался непрофессионалом или нечестным. По словам премьер-министра, она старается продвигать тех, кто в сложившейся кризисной ситуации имеет наиболее подходящие навыки.

Напомним, правительство Гаврилицы работает чуть больше года. Ситуация в Молдавии стала резко ухудшаться в первые месяцы после его формирования. В оппозиции в случившемся обвиняют власти и требуют отставки правительства и президента страны Майи Санду.