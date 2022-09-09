Братислава, 9 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Сборная Словакии по хоккею будет приглашать в команду игроков, выступающих в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 9 сентября заявили в Федерации хоккея Словакии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

Отмечается, что такое решение принял исполнительный комитет Федерации хоккея Словакии.

«Мы будем приглашать хоккеистов в национальную команду в соответствии с их текущей формой, а не в соответствии с лигой, в которой они выступают», — говорится в заявлении.

Отмечается, что игроки, которые сейчас играют в России, не нарушают ни законы Словакии, ни международные соглашения.

Сейчас в КХЛ выступают семь словацких хоккеистов: вратари Адам Гуска («Торпедо») и Патрик Рыбар («Спартак»), защитники Кристиан Ярош («Авангард») и Михал Чайковски («Сибирь»), нападающие Михал Криштоф («Адмирал»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Адам Лишка («Северсталь»).