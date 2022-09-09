Канберра, 9 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Объединенная партия Австралии была «по собственному желанию» снята с регистрации Австралийской избирательной комиссией. Однако единственный сенатор, избранный в парламент Австралии, продолжит свою деятельность. Об этом 9 сентября написала газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Отмечается, что Австралийская избирательная комиссия официально объявила о снятии с регистрации политической партии Клайва Палмера, но сенатор Ральф Бабет заявил, что это было сделано исключительно по «административным причинам».

«Объединенная партия Австралии была зарегистрирована 12 декабря 2018 года и снята с регистрации 8 сентября 2022 года», — говорится в сообщении Австралийской избирательной комиссии на ее веб-сайте.

В ведомстве сообщили, что причиной была «добровольная отмена регистрации» в соответствии со статьей 135 закона «О выборах».