Канберра, , 10:44 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на пресс-конференции ответил на вопросы о 15-дневной приостановке работы федерального парламента страны, заявив, что национальная легислатура не будет собираться «из уважения» к Елизавете II. Об этом написала газета The Guardian.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

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Однако премьер-министр страны заверил, что администрирование страной продолжится. Все государственные дела, находящиеся в ведомстве его правительства будут продолжать осуществляться, отметил он.

В рамках официального протокола парламент Австралии не будет заседать в течение как минимум 15 дней после смерти королевы. 8 сентября парламент Австралии собрался в очередной раз и должен был возобновить свою работу на следующей неделе, когда политики должны были рассмотреть правительственный законопроект об уходе за престарелыми и другую законодательную повестку.

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