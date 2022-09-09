Воронеж, 9 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Пассажир маршрутки напал на водителя, а затем разбил стекло в автобусе, в котором находились другие пассажиры, инцидент произошёл в Воронеже на остановке «улица Остужева» 8 сентября.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка

«Мужчина зашёл в салон и начал приставать к девочкам. Те не реагировали, и он от них быстро отстал. Потом он достал сигарету и зажигалку. Пассажиры пожаловались водителю, и тот сделал мужчине замечание», — приводят «Вести Воронеж» рассказ одной из пассажирок.

По её словам, мужчина пригрозил водителю сжечь автобус вместе с ним, а затем вышел из салона. После этого водитель закрыл дверь, автобус отъехал от остановки и встал на светофоре, когда неадекватный пассажир подбежал к маршрутке, разбил стекло, и попытался скрыться. Водитель его попытался догнать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге пьяный пассажир пропустил свою остановку и начал предъявлять претензии водителю, а затем он приземлился на сидевшую рядом девушку, она упала. На возмущение других пассажиров неадекватный мужчина ответил нецензурной бранью.