Веллингтон, 9 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выразила глубокую скорбь от себя лично и от имени страны в связи со смертью королевы Елизаветы II, назвав ее «выдающейся» мировой фигурой. Об этом 9 сентября написала газета The Duardian.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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«Я знаю, что говорю от имени людей по всей Новой Зеландии, выражая наши глубочайшие соболезнования членам королевской семьи в связи с кончиной королевы. Для нас она была уважаемым и уважаемым монархом, для них она была матерью и бабушкой», — говорится в официальном заявлении Ардерн.

«Королева была очень любимым и почитаемым монархом, чье рекордное 70-летнее правление является абсолютным свидетельством приверженности всем нам. Она была экстраординарной … В это время люди во всем мире будут испытывать острое чувство утраты, и жители Новой Зеландии, безусловно, разделяют это горе. Королева была очень уважаемой и постоянной благодаря беспрецедентным глобальным изменениям», — продолжила премьер-министр.