Новосибирск, 9 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Смерть королевы Британии Елизаветы II — подлинный знак конца целой эпохи. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Royal.uk Королева Великобритании Елизавета II

«Династия Виндзоров — важная часть современной британской и мировой элиты. После смерти королевы элиты Великобритании и остального мира лишились не только важного символа их легитимности, но и влиятельного арбитра в отношениях западных элит друг с другом. Последнее означает неизбежное усиление внутриэлитной борьбы и конкуренции в Британии и странах Запада, последствия которой ощутят на себе граждане многих государств», — подчеркнул Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что королева Британии Елизавета II скончалась на 97 году жизни. Страной она правила более 70 лет.