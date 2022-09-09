Кызыл, 9 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Туве утром 9 сентября открылись 68 избирательных участков. В голосовании на выборах различного уровня примут участие более 105 тыс. избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Выборы в Туве

С утра свой голос отдал глава республики Владислав Ховалыг с супругой. По его мнению, партии и кандидаты в ходе предвыборной кампании не замалчивали проблемы, предложили пути их решения.

«В конечном итоге я желаю победы избирателям, ведь от скоординированных действий всех ветвей власти напрямую зависит улучшение качества жизни», — отметил он.

Добавим, что за три дня с 9 по 11 сентября в республике пройдут довыборы депутатов регионального Заксобрания по двум одномандатным округам, выборы в представительные органы Кызыла, Турана, Монгун-Тайгинского района и так далее.