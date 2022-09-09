Канберра, , 10:41 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз возглавил церемонию поминовения королевы Елизаветы II ранним утром 9 сентября. В своем выступлении глава австралийского правительства сказал, что «сердца австралийцев обращены к народу Соединенного Королевства», отметив, что монарх всегда выполняла свой долг «с верностью, честностью и юмором», передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

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Королева Елизавета II за свою жизнь совершила шестнадцать поездок в Австралию, каждую из которых встречали ликующие толпы.

«С кончиной королевы Елизаветы Второй завершилось историческое правление и долгая жизнь, посвященная долгу, семье, вере и служению … Правительство и народ Австралии выражают наши глубочайшие соболезнования королевской семье, которая скорбит по любимой матери, бабушке и прабабушке — человеку, который так долго был их величайшей внутренней силой», — сказал Альбаниз.

Напомним, что королева Елизавета II ушла из жизни поздним вечером 8 сентября в возрасте 96 лет.

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