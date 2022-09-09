Уссурийск, Приморский край, , 10:34 — REGNUM Уссурийске пойдёт под суд доцент Приморской государственной сельскохозяйственной академии — её обвиняют в получении взяток от студентов, сообщили в прокуратуре края.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В ходе следствия установлено, что преподаватель в 2021 году получила от восьми студентов Института лесного и лесопаркового хозяйства академии деньги за подготовку от их имени выпускных квалификационных работ, а также положительные рецензии на них как руководитель образовательной программы. Общий размер взяток превысил 140 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, двух оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков заподозрили в получении взятки в Уфе.