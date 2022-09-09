Москва, 9 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Юрий Борисов и премьер-министр Мьянмы, главнокомандующий вооружёнными силами Мин Аун Хлайн посетили космодром «Восточный» после работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает 9 сентября пресс-служба госкорпорации.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Мин Аун Хлайн осмотрел действующий стартовый и технический комплексы ракеты-носителя «Союз-2», а также посетил строящийся стартовый комплекс для ракет «Ангара».

«Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов ознакомил лидера Мьянмы с инфраструктурой Восточного и рассказал о перспективах развития космодрома», — отметили в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, Борисов в рамках ВЭФ обсудил сотрудничество в космической сфере с министром науки и технологий Мьянмы Мью Тейн Чжо.

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