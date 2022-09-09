Уфа, 9 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Геоинформационный сервис начали разрабатывать в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Сообщается, что сотрудники минлесхоза Башкирии продолжают работу по цифровой трансформации лесного комплекса республики. В рамках разработки геоинформационного сервиса специалисты организовали выезд на лесосеки лесопользователя на территории Инзерского лесничества.

«Мы проанализировали отображение географических координат, используемых при отводе делянок на картографических слоях информационной системы Аверс. Разрабатываемый геоинформационный сервис поможет нам в части контроля за использованием лесов и тем самым повысит эффективность, в том числе, при пресечении незаконных рубок», — приводит пресс-служба слова начальника отдела использования и воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестраАльберта Закирова.

Отмечается, что в России к 2025 году введут в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему лесного комплекса.