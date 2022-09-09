Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Туристический подъем в летний сезон в Санкт-Петербурге спровоцировал рост преступлений на 15%, подсчитали аналитики компании Delta Системы безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

Так, с мая по август 2022 года, когда в Петербурге наблюдался рост внутреннего туризма, в городе было зафиксировано более 30 тыс. правонарушений. Лидером по числу тревожных вызовов, 80% всех случаев, неизменно остаются предприятия общественного питания — кафе, рестораны, бары, фастфуд.

«В этом году количество происшествий выросло и по отношению к аналогичному периоду прошлого года — в среднем на 15%, а наиболее активными у правонарушителей месяцами оказались май и август», — говорится в сообщении.

Чаще всего сотрудники службы быстрого реагирования получали сигналы из ресторанов, на втором месте — кафе, далее следую предприятия фастфуда, на последнем месте — бары. Так в ресторанах и сетях быстрого обслуживания чаще всего фиксировали нарушение общественного порядка, в кафе — хулиганство, а в барах — драки.

«На втором месте по количеству правонарушений оказались алкогольные магазины (+21% по отношению к прошлому году), наиболее частый тип правонарушения здесь — кража», — добавили в компании.

На третьем — хостелы и мини-отели, количество тревожных сигналов в данной категории увеличилось на 8% по отношению к лету 2021 года, а самая распространенная причина вызова сотрудников службы быстрого реагирования — нарушение общественного порядка.

Аналитики также сравнили количество правонарушений по всем типам объектов по отношению к прошлому году и выявили, что наибольший прирост показали магазины подарков и сувениров, +150%. В основном здесь фиксировались кражи и их попытки.