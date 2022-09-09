Сеул, 9 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В целях оптимизации расходов и повышения эффективности работы правительство Южной Кореи намерено сократить количество комитетов, находящихся под его надзором, на 39%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

План создания «гибкой и эффективной системы управления» предусматривает ликвидацию 246 из 636 комитетов, включая 13 из 20 комитетов, находящихся в непосредственном подчинении президента.

В администрации отметили, что комитеты создаются для того, чтобы помогать со сбором мнений и учитывать опыт людей. Однако многие из них превратились в «комитеты-призраки», содержание которых дорого обходится.

Известно, что при Ли Мён Баке число комитетов увеличилось до 530, при Пак Кын Хе — до 558, при Мун Чжэ Ине — до 637.

Четыре комитета при президенте, включая комитет по образованию и четвёртой промышленной революции, будут ликвидированы, а семь комитетов перейдут в подчинение премьер-министра или профильных министерств.

Среди комитетов при премьер-министре реорганизации подвергнутся 34%, а среди комитетов министерств — 41%.

Благодаря указанным мерам, будут сэкономлены 30 млрд вон (~$21,7 млн долларов) в год.

Соответствующий план будет представлен в Национальное собрание (парламент) после того, как его утвердит кабинет министров в конце сентября.