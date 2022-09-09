Донецк, 9 сентября 2022, 10:33 — REGNUM Во время открытия легендарного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР прошла торжественная церемония вручения премии «Putin Team», инициированной Народным фронтом.
Премию «Putin Team» вручили волонтерам-строителям, которые принимали активное участие в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могилы», жителям Донецкой Народной Республики, которые исполняют свой профессиональный долг, оказывают гуманитарную помощь не взирая на опасность и риск. Среди них врачи, фельдшеры, электромонтеры, волонтеры и дружинники.
Ранее 22 лауреата из ЛНР были отмечены данной наградой за героизм.