Донецк, 9 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Во время открытия легендарного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР прошла торжественная церемония вручения премии «Putin Team», инициированной Народным фронтом.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Премию «Putin Team» вручили волонтерам-строителям, которые принимали активное участие в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могилы», жителям Донецкой Народной Республики, которые исполняют свой профессиональный долг, оказывают гуманитарную помощь невзирая на опасность и риск. Среди них врачи, фельдшеры, электромонтеры, волонтеры и дружинники.

Ранее 22 лауреата из ЛНР были отмечены данной наградой за героизм.

«Для нас очень большая честь, что премия, которую мы давно задумали, стартует именно с Донбасса. Здесь живут несгибаемые люди, совершенно потрясающие», — сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.