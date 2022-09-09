Нью-Йорк, США, , 10:33 — REGNUM Британский актёр Роберт Паттинсон станет куратором аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает CNN.

Роберт Паттинсон (сс) Gage Skidmore

В рамках аукциона современного искусства будут представлены шесть работ, каждую из которых выбрал лично Паттинсон. Отмечается, что произведения будут выставлены с 23 по 29 сентября 2022 года, а сами торги состоятся 30 сентября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Роберт Паттинсон мог не сыграть Эдварда Каллена в «Сумерках». Изначально основным претендентом на роль был Джейми Кэмпбелл Бауэр, однако он не приехал на прослушивание.

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