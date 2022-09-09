Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Законодатели-республиканцы предупредили компанию Apple, что она столкнется с невиданным контролем со стороны Конгресса США, если закупит чипы памяти для нового iPhone 14 у китайского производителя полупроводников Yangtze Memory Technologies Co, как сообщает Financial Times.

Марко Рубио

Заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио и член комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол заявили, что встревожены сообщениями СМИ о том, что Apple добавит компанию Yangtze Memory Technologies Co в список поставщиков чипов флэш-памяти Nand, которые используются для хранения данных на смартфонах.

«Apple играет с огнем, — сказал Рубио в интервью FT. — Она знает о рисках безопасности, связанных с YMTC. Если она пойдет дальше, то подвергнется такому тщательному контролю со стороны федерального правительства, какого никогда не видела. Мы не можем допустить китайские компании, присягнувшие коммунистической партии, к нашим телекоммуникационным сетям и айфонам миллионов американцев».

Маккол заявил, что китайские субсидии, которые получает YMTC, представляют угрозу.

«Крупные субсидии со стороны Коммунистической партии Китая для YMTC означают, что компания будет занижать цены на рынке. Это может привести к разрушению рынка чипов памяти и еще большему контролю Китая над этой важнейшей технологией, затрагивающей национальную безопасность, — сказал он. — Как могут быть защищены мировые данные, если они хранятся на чипе, произведенном сторонником КПК?»

В ответ на опасения Конгресса Apple заявила, что не рассматривает возможность использования чипов YMTC в телефонах для продажи за пределами Китая, и добавила, что все пользовательские данные, хранящиеся на чипах Nand, используемых компанией, «полностью зашифрованы».

Еще в июле 2022 года группа сенаторов обеих партий, включая председателя комитета по разведке Марка Уорнера, призвала администрацию президента США Джо Байдена внести YMTC в черный список министерства торговли, что фактически запретило бы американским компаниям предоставлять технологии китайской фирме.

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