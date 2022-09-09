Канберра, , 11:37 — REGNUM Австралийцы могут быть одними из самых отдаленных подданных королевы Елизаветы II, но у тех, кто скорбит о смерти монарха, есть достаточно возможностей, чтобы поделиться своими мыслями и соболезнованиями. По всей стране создаются онлайн и личные книги соболезнований, когда страна приходит к осознанию, что любимого монарха не стало в ночь на 9 сентября. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Королева Великобритании Елизавета II Abuk SABUK

Следите за развитием событий в трансляции: ««Лондонский мост рухнул»: все новости о смерти Елизаветы II»

В Сиднее открыта книга соболезнований в соборе Святого Андрея в центральном деловом районе. Люди также смогут оставлять цветы у входа в здание со стороны улицы Святого Георга.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте пообещал, что в ближайшем будущем будет предоставлена дополнительная информация о об изменении в списке памятных днях.

Тем временем премьер-министр штата Квинсленд Анастейша Палащук анонсировала создание онлайн-портала, на котором жители штата могут отмечать свои мысли в поддержку королевской семьи.

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Австралии отреагировал на смерть королевы Елизаветы II