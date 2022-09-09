Донецк, , 10:32 — REGNUM Киевские боевики снова подвергли обстрелу населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и во время него оп населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город Макеевка в ДНР подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований бандеровцев.