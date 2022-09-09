Москва, 9 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Правительство не поддержало законопроект Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, в котором предлагается до 24 месяцев увеличить срок складирования отходов в местах накопления в районах Крайнего Севера, территориях Арктической зоны России, малонаселенных и труднодоступных местностях, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика. Белые медведи.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в июне 2022 года. Авторы инициативы считают, что продлить срок хранения отходов необходимо из-за особенностей логистики районов Крайнего Севера.

«Предлагаемое законопроектом увеличение срока складирования отходов до 24-х месяцев может привести к увеличению риска образования несанкционированных мест размещения отходов, привлечению белого медведя и иных хищников к населенным пунктам», — указано в официальном отзыве правительства.