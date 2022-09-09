Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:30 — REGNUM В Красноселькупском районе Ямала за нарушение антикоррупционного законодательства 10 руководителей учреждений образования и культуры привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Доходы Realty-ask.ru

Прокурорская проверка установила факты нарушений по предоставлению работодателю полных сведений о доходах. В справках о доходах отсутствовали данные о наличии банковских счетов и другие нарушения, которые на сегодня устранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 20 муниципальных служащих посёлка Талинка предоставили недостоверные сведения о доходах.

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