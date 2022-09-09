Чита, 9 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Администрация Читы 9 сентября предупредила об ухудшении погодных условий. По информации Читинского гидрометцентра, 10 сентября в краевом центре ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности.

При сильном ветре существует риск обрыва проводов, напомнили в мэрии краевого центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 30–31 августа местами по Забайкальскому краю передавали заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2°C.

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