Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Правительство Сахалинской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали трёхстороннее соглашение, которые направлены на создание новых туристических проектов на Курильских островах. Об этом сообщил 8 сентября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«В рамках договоренностей планируем развивать транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строить гостиницы разного типа, в том числе, глемпинги и кемпинги», — написал Лимаренко.

Он также добавил, что соглашение сделает отдых на Курилах доступным для людей с разным уровнем дохода, а также развитие инфраструктуры приведёт к повышению уровня жизни местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, губернатор Сахалинской областиВалерий Лимаренко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о строительстве на Сахалине завода сжиженного природного газа (СПГ), а также создание на Курильских островах систем приёма, хранения и регазификации.

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