Рязань, 9 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Явка избирателей 9 сентября по состоянию на 10:00 в Рязанской области составила 2,85%, сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

На территории области в 08:00 открылись 999 избирательных участков. С 9 по 11 сентября в регионе проходят выборы губернатора, кроме того в 13 районах граждане избирают представителей в органы местного самоуправления.

«Перед голосованием каждый избиратель проходит процедуру термометрии, а также получает одноразовую медицинскую маску и персональную авторучку для заполнения бюллетеня», — уточнили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатора Рязанской области избирают среди пяти кандидатов.