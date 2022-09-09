Казань, , 11:32 — REGNUM На всей территории Татарии заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС — мышиная лихорадка) регистрируется круглый год с подъемами в весенний и осенний сезоны. В 2022 году в республике отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по ГЛПС, сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

Мышь. Грызун Alexas_Fotos

За 8 месяцев в Татарии зарегистрировали 293 случая заболевания ГЛПС, показатель заболеваемости составил 7,9 на 100 тыс. населения, это в 2,7 раза выше показателя 2021 года (110 случаев или 2,96 на 100 тыс. населения) и на 4% превышает среднемноголетние значения (7,58 на 100 тыс. населения).

Заболеваемость мышиной лихорадкой в этом году регистрировалась в 32 муниципальных образованиях региона. Рост численности и инфицированности грызунов в зимний период 2021–2022 года и весной 2022 года способствовал распространению возбудителя ГЛПС. Также к увеличению заболеваемости привела высокая активность населения при посещении природных очагов и несоблюдение мер профилактики.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Удмуртии за первое полугодие 2022 года выявили 143 случая заболевания ГПЛС, из них семь — среди детей.

Читайте также: В Башкирии от мышиной лихорадки скончались три человека